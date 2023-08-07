Актриса театру та кіно Ірина Мірошниченко померла на 82-му році життя, пише Politeka.net.

Раніше, наприкінці липня, вона потрапила до реанімації після того, як деякий час лікувала грип самостійно. У лікарні Ірину Мірошниченко ввели в медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ. Незабаром також стало відомо, що в актриси знайшли пухлину у головному мозку.

Мірошниченко померла у Москві третього серпня. Сьогодні, 7 серпня, у Московському художньому театрі ім. А. П. Чехова відбувається церемонія прощання з народною артисткою. Труну з тілом актриси винесли на сцену, довкола розташували вінки та квіти.

Попрощатися з актрисою прийшли колеги, друзі та шанувальники її таланту.

Ірину Мірошниченко поховають на Троєкурівському цвинтарі.

Ірина Мірошниченко – радянська та російська актриса, співачка, педагог, народна артистка РРФСР. Знайома глядачеві за ролями у фільмах «Я крокую Москвою», «Андрій Рубльов», «Вам і не снилося…», «Рудий, чесний, закоханий», «Таємниці мадам Вонг», «Зимова вишня».

Ірина Мірошниченко також багато років працювала на сцені МХАТу.

Дітей Ірина Мірошниченко не мала. Російські ЗМІ пишуть, що багатомільйонна спадщина актриси може піти до бюджету.

Актриса та письменниця Тетяна Бронзова, яка працювала з Мірошниченко у МХАТі, вважає, що за життя вона не написала заповіту.

2014-го року Ірина Мірошниченко була серед тих російських діячів культури, які підтримали Путіна під час захоплення Криму.

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