Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни, пишет Politeka.net.
Ранее, в конце июля, она попала в реанимацию, после того как некоторое время лечила грипп самостоятельно. В больнице Ирину Мирошниченко погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре также стало известно, что у актрисы нашли опухоль в головном мозге.
Мирошниченко умерла в Москве третьего августа. Сегодня, 7 августа, в Московском художественном театре им. А. П. Чехова проходит церемония прощания с народной артисткой. Гроб с телом актрисы вынесли на сцену, вокруг расположили венки и цветы.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Пожар вспыхнул после ракетного удара посреди ночи: что известно о последствиях
В московских аэропортах коллапс: из-за беспилотника рейсы массово задерживаются и отменяются
Под землей могут быть люди: ЧП на "Фонтанке", первые детали и кадры
Оккупанты беспощадно ударили по мирным на Харьковщине, есть погибшие и раненые: дома разрушены, кадры
Попрощаться с актрисой пришли коллеги, друзья и почитатели ее таланта.
Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.
Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса, певица, педагог, народная артистка РСФСР. Знакома зрителю по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня».
Ирина Мирошниченко также много лет работала на сцене МХАТа.
Детей у Ирины Мирошниченко не было. Российские СМИ пишут, что многомиллионное наследство актрисы может уйти в бюджет.
Актриса и писательница Татьяна Бронзова, которая работала с Мирошниченко во МХАТе, считает, что Ирина Петровна при жизни не написала завещания.
В 2014-м году Ирина Мирошниченко была среди тех российских деятелей культуры, которые поддержали Путина при захвате Крыма.
Последние новости Украины:
Трагедия зацепила Тину Кароль и ее 14-летнего сына.
Также сообщалось, что найдено тело актера, которого знали миллионы.
Кроме того, Politeka.net писала о горе, которое пришло в семью актрисы Ольги Сумской.