Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни, пишет Politeka.net.

Ранее, в конце июля, она попала в реанимацию, после того как некоторое время лечила грипп самостоятельно. В больнице Ирину Мирошниченко погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре также стало известно, что у актрисы нашли опухоль в головном мозге.

Мирошниченко умерла в Москве третьего августа. Сегодня, 7 августа, в Московском художественном театре им. А. П. Чехова проходит церемония прощания с народной артисткой. Гроб с телом актрисы вынесли на сцену, вокруг расположили венки и цветы.

Попрощаться с актрисой пришли коллеги, друзья и почитатели ее таланта.

Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса, певица, педагог, народная артистка РСФСР. Знакома зрителю по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня».

Ирина Мирошниченко также много лет работала на сцене МХАТа.

Детей у Ирины Мирошниченко не было. Российские СМИ пишут, что многомиллионное наследство актрисы может уйти в бюджет.

Актриса и писательница Татьяна Бронзова, которая работала с Мирошниченко во МХАТе, считает, что Ирина Петровна при жизни не написала завещания.

В 2014-м году Ирина Мирошниченко была среди тех российских деятелей культуры, которые поддержали Путина при захвате Крыма.

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