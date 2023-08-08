Про пожежу у київській багатоповерхівці повідомляють столичні пабліки, пише Politeka.net.
«Потужна пожежа верхнього поверху у Києві на Ентузіастів 9/1, Русанівка. Тримайтеся....», «На Ентузіастів почалася пожежа в багатоповерхівці. За інформацією очевидців, займання сталося в квартирі на 9 поверсі», - йдеться у повідомленнях.
На опублікованих кадрах видно, що язики полум'я вириваються з вікон квартир. Дим від пожежі здіймається стовпом над іншими будинками.
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Додамо, раніше стало відомо про пожежу у центрі Києва. Згідно з повідомленням рятувальників, полум'я спалахнуло у будівлі на вул. Жилянській, 97, що у Шевченківському районі столиці.
Як виявилось, сталось загоряння сміття з розповсюдженням вогню на дах допоміжної споруди на загальній площі 37 кв.м.
Вогнеборцям вдалося швидко локалізувати і ліквідувати пожежу.
ОНОВЛЕНО:
Рятувальники ліквідували пожежу в багатоповерхівці. Про це повідомили в ДСНС:
"... На місці було встановлено, що в одній із квартир, на останньому поверсі 9 поверхового житлового будинку горить балкон, з розповсюдженням вогню на суміжний балкон. Загорання було локалізовано о 08:51, та о 09:15 — ліквідовано. Жертв чи постраждалих внаслідок даної події немає".
Останні новини України:
Пожежа спалахнула після нової страшної атаки.
Також повідомлялось, що трагедія забрала життя людей на Київщині.
Нагадаємо також про перші арешти після катастрофи під Києвом.