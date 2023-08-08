В українській столиці вирує сильна пожежа, полум'ям охоплено квартиру в одній із багатоповерхівок.

Про пожежу у київській багатоповерхівці повідомляють столичні пабліки, пише Politeka.net.

«Потужна пожежа верхнього поверху у Києві на Ентузіастів 9/1, Русанівка. Тримайтеся....», «На Ентузіастів почалася пожежа в багатоповерхівці. За інформацією очевидців, займання сталося в квартирі на 9 поверсі», - йдеться у повідомленнях.

На опублікованих кадрах видно, що язики полум'я вириваються з вікон квартир. Дим від пожежі здіймається стовпом над іншими будинками.

Додамо, раніше стало відомо про пожежу у центрі Києва. Згідно з повідомленням рятувальників, полум'я спалахнуло у будівлі на вул. Жилянській, 97, що у Шевченківському районі столиці.

Як виявилось, сталось загоряння сміття з розповсюдженням вогню на дах допоміжної споруди на загальній площі 37 кв.м.

Вогнеборцям вдалося швидко локалізувати і ліквідувати пожежу.