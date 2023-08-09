Зокрема, вже з’явилися кадри потужного вибуху у Ленінському міському окрузі Московської області.
За даними Міноборони РФ і мера Москви Собяніна, російську столицю вночі намагалися атакувати 2 бойові безпілотники.
Стверджується, що вони збиті - один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.
Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає.
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«Тільки треба було одразу кілька вибухів поспіль, хай на своїй шкурі відчують, як воно»,
«Просинайтеся»!»,
«Слава бавовні!», - коментують користувачі соцмереж нові вибухи під Москвою.
Росіяни у соцмережах скаржаться, що звук вибуху було чутно навіть у Москві:
"У мене трохи вікна не випали", "Я у Москві, в районі Пєчатніки почула. Це ж який "хлопок" повинен бути...".
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