Цієї ночі у Московській області було дуже гучно.

Зокрема, вже з’явилися кадри потужного вибуху у Ленінському міському окрузі Московської області.

За даними Міноборони РФ і мера Москви Собяніна, російську столицю вночі намагалися атакувати 2 бойові безпілотники.

Стверджується, що вони збиті - один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає.

«Тільки треба було одразу кілька вибухів поспіль, хай на своїй шкурі відчують, як воно»,

«Просинайтеся»!»,

«Слава бавовні!», - коментують користувачі соцмереж нові вибухи під Москвою.

Росіяни у соцмережах скаржаться, що звук вибуху було чутно навіть у Москві:

"У мене трохи вікна не випали", "Я у Москві, в районі Пєчатніки почула. Це ж який "хлопок" повинен бути...".

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