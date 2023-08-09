Так, стало відомо, що внаслідок російського удару по Покровську загинуло 9 людей.

Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, поранено 82 людини, серед них двоє дітей.

"Було кілька ракетних ударів. Другий удар відбувся вже тоді, коли почалася рятувальна операція. Таке свідоме рішення терористів – завдати найбільше болю, найбільше шкоди", - зазначив Президент.

Наразі рятувальники вже завершили розбір завалів у Покровську, який знаходиться за 40 км від лінії фронту.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Покровську ввечері 7 серпня. Здійснили два удари "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52. Поцілили у центр міста.

Під удар потрапили багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративні будинки, заклади харчування, готель.

Зазначимо, жертв могло би бути набагато більше.

«Дуже добре, що в готелі вже 5 тижнів ніхто не проживав, там була тільки чергова, але все добре, вона не ушкоджена. Якщо б там проживали мешканці, то було б ще більше жертв», - повідомляв начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

Очевидці атаки на Покровськ розповідають, що "це було пекло".

«Це було пекло. Коли сталось перше влучання, я побіг допомагати людям вибратись з-під завалів, витягати, розкопувати, адже багатьох привалило плитами і перекриттями будинку...", - розповідав мешканець Покровська.

Чоловік також розповів, що другий "приліт" був гучніший і страшніший. Навколо були поранені люди, які кричали і стікали кров'ю.

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