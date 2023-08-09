За попередніми даними, біля села Козачі Лагері була висадка українських бійців разом із спецназом ГУР, які вибили російський 1322 батальйон з позицій, пише Politeka.net.

Бійці обійшли Козачі Лагері з півдня та продовжили наступ у напрямку села Челбурда. Подальший рух створює умови для оточення підрозділів ворога.

Висадка українських захисників на лівому березі Дніпра викликало справжню паніку серед окупантів.

«У окупантів істерика. ЗСУ висадилися у селищі Козачі Лагері на лівому березі Дніпра в Херсонській області та знищили російську розвідгрупу майора Томова.

Російський військовий Єгор Гузенко повідомляє, що загалом було вбито і потрапили в полон 25 загарбників, серед них - 3 офіцери. Пропагандисти РФ продовжують брехати, що Козачі Лагері під контролем Росії, але Гузенко цю брехню спростовує», - повідомив у своєму телеграм-каналі журналіст Денис Казанський.

Із незалежних спостерігачів форсування Дніпра та бій біля Козачих Таборів підтвердив оглядач BILD Юліан Рьопке. Він також зазначив, що російська сторона плутається у кількості знищених українських катерів, називаючи цифри від 2 до 7 штук.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють. Що українські військові продовжують наступальну операцію на східному та південному напрямках.

Так, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також повідомляється, що противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

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