Репер і співак Потап, який за декілька днів до повномасштабного військового вторгнення опинився за кордоном, спровокував новий галас.

Потап вирішив повідомити, що він в Одесі. На тлі синього моря Потап привітав одеситів і похвалився: «Спорт!».

Поява Потапа у соцмережах завжди спричиняє емоційну реакцію у деяких його підписників, і не тільки. Не обійшлося без галасу і цього разу.

Так, спочатку, деякі шанувальники зазначили, що море прекрасне і вони раді бачити Потапа. Але згодом в коментарях все ж таки запропонували відправити Потапа на фронт:

«На фронт! Не вмієш стріляти – копай окопи! Великий діяч і благодійник!» - написала одна з користувачок Інстаграм.

«Ви з фронту пишите?», - запитали у жінки у відповіді на її коментар.

«Слухайте, добродію з приватним акаунтом, моя сім’я внесла дуже дорогий вклад в перемогу – найцінніше – життя! Тому, не іронізуйте! Я з Ірпеня, а мої батьки з Бородянки….», - відповіла користувачка Інстаграм.

Ще одна користувачок висловила впевненість, що зірки допомогають ЗСУ:

«Давайте всіх на фронт, а економіка як працюватиме? Я гадаю, зірки допомогають дуже багато і досить тикати фронтом усіх. Картоплю і ви чистите, але сидите вдома, а не там».

Зазначимо, що деякі з коментарів згодом зникли зі сторінки Потапа.

Нагадаємо, за декілька днів до 24 лютого 2022-го року Потап і Настя Каменських опинилися в Іспанії.

За словами співачки, вона готувала два альбоми, один з яких іспаномовний. Вона полетіла в Мадрид, щоб завершити запис цього альбому. Потап поїхав разом з нею, щоб доробити всю роботу. А 25 лютого вони повинні були повернутися в Україну, але за день до прильоту почалася повномасштабна війна.

«Так вийшло, що і у мого чоловіка було п'ять днів для того, щоб виїхати в Іспанію, доробити мій іспанський альбом. І ми з двома мамами поїхали. Прокидаєшся від крику, тобі дзвонять і кажуть, війна почалася. А ти навіть не розумієш...», - розповідала Настя Каменських.

Ще один скандал вибухнув після того, як Потап випустив свою пісню «Волонтер».

"Тут нас згадав Потап і пісню написав. Веселу. Така собі прогулянка дєвок під обстріли... Якби мама була жива, то запитала б, прослухавши цю пісню: "Доню, а що ви там робите?" Особливо весело розбирати завали після обстрілів", - писала, зокрема, волонтерка із Черкас Оксана Циганок у фейсбуку.

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Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Юрієм Горбуновим.

Також повідомлялось, що Коля Сєрга розповів про поведінку Потапа під час війни.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап вперше за довгий час показав, як спілкується з Каменських у Києві.