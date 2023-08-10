Як повідомляє Politeka.net з посиланням на СБУ, зловмисники сподівались, що таким чином пришвидшать окупацію України. Тому час для державного перевороту було обрано невипадково.

«Зловмисники планували «синхронізувати» державний переворот з початком повномасштабного вторгнення рф», - розповіли в СБУ.

Негідники планували захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах України. В подальшому саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в Києві так званих «національних зборів».

Під час цих «зборів» його організатори затвердили б резолюцію щодо «відсторонення від влади» вищого військово-політичного керівництва України.

Також у зловмисників був запасний план – у разі відмови вони планували перейти до «силового сценарію».

«Для цього вони формували власне «бойове крило», до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб», - розповіли в СБУ.

Пошук таких «кандидатів» проводився серед прихильників росії.

Однак цим діям вдалося запобігти співробітникам СБУ, було проведено багатоетапну спецоперацію.

І от озвучено перші вироки - тюремні строки отримали четверо поплічників Медведчука.

Серед засуджених – громадянин рф, військовий розвідник за фахом, який був на «прямому» зв’язку з представниками адміністрації президента рф та спецслужб країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і призначив росіянину – 10 років, організатору злочину – 7 років, а двом його спільникам – по 5 років ув’язнення.

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