Український кулінар та переможець шоу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав рецепт смачної страви з баклажанів. Так, кулінар запропонував зробити баклажани фаршировані курячим фаршем та з додаванням ще кількох інгридієнтів.

"Мастер Шеф" Клопотенко пояснив, що баклажани – це ідеальна основа для фарширування завдяки їхній щільній шкірці. Цей варіант створює незмінний інтерес, оскільки щоразу можна експериментувати з різними начинками.

Цього разу "Мастер Шеф" Євген Клопотенко рекомендує скуштувати фаршировані баклажани зі смачним курячим фаршем та ароматним сиром фета. Це дуже смачне поєднання, яке чудово підійде для обіду чи вечері.

"Мастер Шеф" Клопотенко назвав інгредієнти, які знадобляться для приготування баклажанів:

500 г курячого філе

250 г сиру фета

1 год. л. рік

1 ч. л. меленого коріандру

1 ст. л. олії (+1 ст. л., щоб полити фаршировані баклажани)

2 баклажана

"Мастер Шеф" Клопотенко розповів, що спочатку потрібно розігріти духовку до 180 градусів. Після цього розділіть 500 г курячого філе на невеликі шматочки. Покладіть філе в блендер і розбийте його до однорідності. Також можна використовувати м'ясорубку за вашим бажанням.

Додати 250 г сиру фета, який можна розтерти або нарізати на маленькі кубики. Приправте фарш 1 ч. л. солі, 1 ч. л. коріандру та додайте 1 ст. л. оливкової олії. Ретельно перемішайте, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

"Мастер Шеф" Євген Клопотенко зазначив, що після цього промийте та обсушіть 2 баклажани, розріжте їх уздовж, залишивши хвостик незайманим, щоб утримувати соки всередині. Обережно видаліть м'якуш зсередини.

Наповніть кожну половинку баклажану підготовленою начинкою і розташуйте на лист, покритий пергаментом. Полийте фаршировані баклажани 1 ст. л. оливкової олії та відправте в попередньо розігріту духовку.

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