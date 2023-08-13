Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт вкусного блюда из баклажанов. Так, кулинар предложил сделать баклажаны фаршированные куриным фаршем и с добавлением еще нескольких ингридиентов.

"Мастер Шеф" Клопотенко объяснил, что баклажаны – это идеальная основа для фаршировки благодаря их плотной кожуре. Этот вариант создает неизменный интерес, поскольку каждый раз можно экспериментировать с разными начинками.

В этот раз "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рекомендует попробовать фаршированные баклажаны с вкусным куриным фаршем и ароматным сыром фета. Это очень вкусное сочетание, которое прекрасно подойдет для обеда или ужина.

"Мастер Шеф" Клопотенко назвал ингридиенты, которые понадобятся для приготовления баклажанов:

500 г куриного филе

250 г сыра фета

1 ч. л. соли

1 ч. л. молотого кориандра

1 ст. л. растительного масла (+1 ст. л., чтобы полить фаршированные баклажаны)

2 баклажана

"Мастер Шеф" Клопотенко рассказал, что для начала нужно разогреть духовку до 180 градусов. После этого разделите 500 г куриного филе на небольшие кусочки. Положите филе в блендер и разбейте его до однородности. Также можно использовать мясорубку по вашему желанию.

Добавьте 250 г сыра фета, который можно растереть или нарезать на маленькие кубики. Приправьте фарш 1 ч. л. соли, 1 ч. л. кориандра и добавьте 1 ст. л. оливкового масла. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отметил, что после этого промойте и обсушите 2 баклажана, разрежьте их вдоль, оставив хвостик нетронутым, чтобы удерживать соки внутри. Осторожно удалите мякоть изнутри.

Наполните каждую половинку баклажана подготовленной начинкой и расположите на противень, покрытый пергаментом. Полейте фаршированные баклажаны 1 ст. л. оливкового масла и отправьте в предварительно разогретую духовку.

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