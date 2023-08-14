Як повідомляють у Повітряних силах України, вдалося знищити 8 крилатих ракет «Калібр» і 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Крім того, українські захисники навіть приземлили один ворожий гелікоптер. Його тип уточнюється. Відомо, що гелікоптер було збито на Бахмутському напрямку.
«Сьогодні вдалося знищити усі повітряні цілі ворога!», - підкреслив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).
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«Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники», - повідомили також в Повітряних Силах.
Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа в гіпермаркеті.
Також нагадаємо, що попередньо було відомо про трьох постраждалих.
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Нагадаємо також, що біда трапилася біля торгового павільйону в Одесі.