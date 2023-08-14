Як повідомляють у Повітряних силах України, вдалося знищити 8 крилатих ракет «Калібр» і 15 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Крім того, українські захисники навіть приземлили один ворожий гелікоптер. Його тип уточнюється. Відомо, що гелікоптер було збито на Бахмутському напрямку.

«Сьогодні вдалося знищити усі повітряні цілі ворога!», - підкреслив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), «Калібри» – з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

«Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях міста Одеса, працюють рятувальники», - повідомили також в Повітряних Силах.

Нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа в гіпермаркеті.

Також нагадаємо, що попередньо було відомо про трьох постраждалих.

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Крім того повідомлялось, що 51 мільйон планують витратити на підземний перехід під Одесою.

Нагадаємо також, що біда трапилася біля торгового павільйону в Одесі.