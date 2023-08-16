Селище Урожайне знаходиться під контролем українських захисників, пише Politeka.net.
Про це офіційно заявили в Міністерстві оборони.
«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають», - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Урожайне – це дуже важливий населений пункт на лівому фланзі того наступального угрупування, яке прямує на Завітне бажання та Старомлинівку.
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«Фактично, не можна було просуватись далі, не звільняючи фланг», - пояснював керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.
За його словами, далі буде також нелегко проривати оборонні позиції росіян, бо і друга, і третя лінія оборони досить потужні.
У свою чергу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан підкреслював, що Урожайне – ключ до північно-східної частини Времевського виступу.
Воно має стратегічне значення і відкриває шлях до Азовського моря.
"Коли росіяни відійдуть з Урожайного, це звільнить нам дорогу до Завітного Бажання, Старомлинівки. Урожайне нас стримувало, оскільки присутність там російських військ загрожувала лівому флангу української армії", – пояснював Світан.
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Також було названо головну перевагу ЗСУ у цій війні.
Крім того, Politeka.net писала про важливий прорив ЗСУ на Півдні.