Селище Урожайне знаходиться під контролем українських захисників, пише Politeka.net.

Про це офіційно заявили в Міністерстві оборони.

«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають», - заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Урожайне – це дуже важливий населений пункт на лівому фланзі того наступального угрупування, яке прямує на Завітне бажання та Старомлинівку.

«Фактично, не можна було просуватись далі, не звільняючи фланг», - пояснював керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

За його словами, далі буде також нелегко проривати оборонні позиції росіян, бо і друга, і третя лінія оборони досить потужні.

У свою чергу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан підкреслював, що Урожайне – ключ до північно-східної частини Времевського виступу.

Воно має стратегічне значення і відкриває шлях до Азовського моря.

"Коли росіяни відійдуть з Урожайного, це звільнить нам дорогу до Завітного Бажання, Старомлинівки. Урожайне нас стримувало, оскільки присутність там російських військ загрожувала лівому флангу української армії", – пояснював Світан.

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