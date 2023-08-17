Сьогодні зранку на карті тривог на Миколаївщині з'явилася радіаційна загроза.

Що насправді відбувається пояснили в Миколаївській ОДА, пише Politeka.net.

Як з’ясувалось, йдеться про навчання на території громад.

«Протягом 17 та 18 серпня на території Южноукраїнська та Вознесенського району проводитимуться багатоступеневі командно-штабні навчання з цивільного захисту. Під час навчань планується відпрацювання практичних заходів з евакуації населення із зон умовного радіаційного зараження, ліквідації наслідків пожеж та ракетних ударів», - йдеться у повідомленні.

Також попереджається, що у ході відпрацювання можливе обмеження руху транспортних засобів по дорогах регіонального та місцевого значення на території Вознесенського району.

«Всі заходи носять НАВЧАЛЬНИЙ характер!», - наголошують в ОДА.

Нагадаємо, раніше у ГУР МО відреагували на черговий вкид про нібито готовність до підриву росією ЗАЕС.

«Якщо кожного разу коментувати все, що пишеться на російських анонімних Telegram-каналах, то жодного часу не вистачить. Це цього не вартує», – заявив представник розвідки Андрій Юсов.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України запевнили, що загрози провокацій на Запорізькій АЕС поки немає

«Щодо можливої провокації росіян на ЗАЕС, то зараз небезпеки немає. Активно працює російське ІПСО, вони намагаються посіяти паніку, налякати українців. Звісно, у разі підвищення ймовірності провокацій, як і раніше – ГУР, Президент та інші спецслужби обов'язково попередять. А ось зараз хвилюватися не варто», – повідомили у відомстві.

Додамо, рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС на даний момент стабільний. Про це повідомляє "Енергоатом".

Станом на 08:00 17 серпня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,17 м.

Рівень води в «гарячому» каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 17,10 м. У «холодному» каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,80 м.

«Зауважимо, що впродовж останнього часу рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, адже рашисти його знищили», - підкреслили в «Енергоатомі».

Також «Енергоатом» нагадав, що енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Останні новини України:

Ситуація на ЗАЕС наближається до катастрофічної - сталася нова НП.

"Енергоатом" упіймали на дивних закупках для ЗАЕС.

Також повідомлялось, що Путін може підірвати не ЗАЕС, а іншу "атомку".