У Києві було скоєно замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Замовниками нібито стали "схемники, що втратили бізнес та перейшли межу".

«Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили «бізнес» та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку», - повідомив Гетманцев.

За його словами, виконавці замаху затримані та дають свідчення щодо замовників.

Данило Гетманцев також опублікував кадри затримання. Судячи з фото, нападники, зокрема, були озброєні битами.

Євген Сокур

Зазначимо, раніше Євген Сокур був помічником Гетманцева. Його призначення на посаду заступника голови Державної податкової служби України спричинило гучний скандал.

Журналісти, зокрема, звернули увагу, що на офіційному сайті податкової немає ні біографії, ні якоїсь іншої інформації про Євгена Сокуру. Він прийшов у податкову у 29 років і одразу обійняв керівну посаду, при тому, що до цього не пропрацював там жодного дня.

Останні новини України:

Капітальний ремонт доріг за півмільярда обурив волонтера та українців.

Також Politeka писала про "золоту" бруківку у центрі Києва, яка обурила українців: "Кому це потрібно у такий час".

Крім того, повідомлялось, що у Києві спіймали студента-зрадника, якому тепер світить довічне.