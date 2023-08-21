Як сьогодні виглядає селище Урожайне, що у Донецькій області, в своєму телеграм-каналі показав журналіст Юрій Бутусов.
«Руїни, випалена та безлюдна земля – це все, що залишилося від звільненого українськими воїнами Урожайного від російських варварів», - прокоментував кадри Бутусов.
Селище Урожайне у Волноваському районі Донеччини, де до повномасштабної війни мешкало менше як 2 тисячі населення, російські окупанти захопили в березні 2022 року.
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Населений пункт розташований на правому березі річки Мокрі Яли.
16 серпня в Міноборони підтвердили, що українські військові під час контрнаступальної операції звільнили Урожайне від російських окупантів.
Наразі ворог намагається відновити свої положення у звільнених районах Урожайного та Старомайорського Донецької області, але безуспішно.
В Міноборони України також повідомили, що РФ продовжує спроби наступати на декількох напрямках - Куп‘янський, Лиманський, Авдіівський, Мар‘їнський.
На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.
«Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси “Ланцет”, - розповіли в Міноборони.
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