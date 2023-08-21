Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Донеччини, за добу обстрілів зазнали 10 населених пунктів.

Окупанти вдарили по мирному населенню з авіації, РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії, танків.

Під ударом перебували міста Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, селища Велика Новосілка та Петрівка, села Кліщіївка, Неліпівка, Новоукраїнка, Соловйове, Предтечине.

«По Красногорівці війська рф завдали удари некерованою авіаційною ракетою та артилерією. Росіяни поцілили в цивільне авто - поранень зазнали чоловік і жінка, які були всередині», - розповіли в поліції Донеччини.

Внаслідок танкового обстрілу в Авдіївці травмовано місцевого жителя. Ще одну людину поранено в Петрівці. З артилерії російська армія накрила Часів Яр, постраждали троє людей.

Всього за добу росіяни поранили 7 жителів Донеччини.

Також відомо про наслідки нових обстрілів Херсонщини

Так, за минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та територію заводу у Херсоні», - йдеться у повідомленні Херсонської ОДА.

Внаслідок чергових атак загинуло дві людини, ще три людини отримали поранення.

Останні новини України:

Збільшилась кількість постраждалих внаслідок страшного удару по центру Чернігова.

Також повідомлялось, що росіяни накрили вогнем центр Куп'янська, але на цьому не зупинились.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни створюють ще одну армію.