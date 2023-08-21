Теперь в этом населенном пункте, нет ни местных жителей, ни уцелевших домов – все вдруг враг превратил в пепел и руины.

Как сегодня выглядит поселок Урожайное в Донецкой области, в своем телеграмм-канале показал журналист Юрий Бутусов.

«Руины, выжженная и безлюдная земля – это все, что осталось от освобожденного украинскими воинами Урожайного от российских варваров», - прокомментировал Бутусов.

Поселок Урожайное в Волновахском районе Донбасса, где до полномасштабной войны проживало менее 2 тысяч населения, российские оккупанты захватили в марте 2022 года.

Населенный пункт расположен на правом берегу реки Мокрые Ялы.

16 августа в Минобороны подтвердили, что украинские военные во время контрнаступательной операции освободили Урожайное от российских оккупантов.

Враг пытается восстановить свои положения в освобожденных районах Урожайного и Старомайорского Донецкой области, но безуспешно.

В Минобороны Украины также сообщили, что РФ продолжает попытки наступать на нескольких направлениях – Купянское, Лиманское, Авдиевское, Марьинское.

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне.

"Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют баражирующие боеприпасы "Ланцет", - рассказали в Минобороны.

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