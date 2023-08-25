Популярний співак та продюсер Потап представив нову пісню після скандалу та здивував українців.

Український репер та продюсер Потап представив нову пісню "Ренессанс", яка помітно відрізнялася від його попередньої манери виконання та стилю загалом. Раніше Потапа сильно критикували через скандальну пісню про волонтерів, яку артисту пригадували за найменшого скандалу або згадки в мережі.

Цього ж разу Потап зачепив українців хворобливою темою українських дітей. Потім заявив, що у новій композиції він розповів дві історії. Одна – про молодого солдата, який загинув у Херсонській області, та друга – про маленьку дівчинку, яка загинула під час бомбардування.

Потап заявив, зараз живе покоління, яке бореться за Україну, за її право на життя та існування. А за цим слідуватиме покоління Ренесанс – діти, які пережили війну. Ці діти прагнутимуть стати справжніми українцями та побудувати сильну та процвітаючу державу.

Під відео Потапа одразу висловили свою думку українці, коментуючи почуте:

«Мура по шкірі, Потап це сильно. Красень; Відмінна робота! Спасибі, Потап!; Неймовірна робота; дуже глибоко, це однозначно заслуговує на увагу; хитро, за живе зачеплення про дітей;

Відмінна робота! Дякую, Потапе!; Творчі люди по-різному приходять до тями від цього жаху. А деякі не можуть...; Розплакалася під час прослуховування, неймовірна робота; бачите, можете створити нормальне, коли хочете; навчилися на своїх помилках» – написали під відео Потапа.

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Також повідомлялось, що Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Юрієм Горбуновим.

Крім того, Politeka.net писала, що Каменських розповіла про скандальну помилку Потапа.