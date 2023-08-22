Про нічну атаку на Запоріжжя повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, пише Politeka.net.

«Внаслідок вибухової хвилі отримали ушкодження 4 багатоповерхових будинки», - розповів Куртєв.

Серед людей, на щастя, постраждалих немає.

«Усі відповідні служби вже працюють. На місці розгорнуто намет міської ради. Комунальники «Запоріжремсервісу» почали затуляти вікна та паралельно з цим ведуть реєстрацію кількості пошкоджених вікон», - також повідомив Куртєв.

Запоріжжя після атаки

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Додамо, що рано вранці під час повітряної тривоги вибух також прогримів у Кривому Розі. Його підтвердив мер міста.

«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - написав Олександр Вілкул у своєму телеграм-каналі.

Місцеві мешканці повідомляють, що є задимлення. У деяких районах міста зникло світло і вода.

Також зупинився швидкисний трамвай, а в центральній частині міста тролейбуси.

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Також повідомлялось, що на фронті помітили тривожні зміни.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ довелося перекинути сили на гарячий напрямок.