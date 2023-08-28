Так, протягом минулої ворог бив по населеним пунктам Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського району Хірківщини, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск.

«Загинула жінка 39 років. Отримала поранення 16-річна дівчина», - повідомили в ОДА, додавши, що стан дівчини задовільний і госпіталізація їй не знадобилася.

У с. Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки.

Внаслідок мінометних обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.

«Крім того, під ворожими ударами перебували Ветеринарне та Красне Харківського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району, а також Кам'янка, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти Куп'янського району», - розповіли про атаки в Хірківській ОДА.

Додамо, що під ворожим вогнем залишається і Запорізька область.

За минулу добу область сколихнули 104 удари, ураження зазнали 27 населених пунктів.

Внаслідок атаки надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єкти соціальної інфраструктури.

Додамо, уночі 28 серпня противник завдав удару по Україні ракетами морського та повітряного базування.

«Чотири крилаті ракети «Калібр» були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини», - повідомили в Повітряних силах ЗС України.

В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети “Калібр”; дві керовані авіаційні ракети Х-59.

На жаль, є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині.

Наразі відомо про двох загиблих. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Відомо, що росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці, де люди працювали в нічну зміну.

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Також повідомлялось про новий ракетний удар по Кривому Рогу.

Також повідомлялось, що Росія переходить до тотальної війни - що змінилося в тактиці окупантів.