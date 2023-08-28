Як зазначає координатор групи "Інформаційний опір", полковник Збройних сил України Костянтин Машовець, ситуація на Токмацькому напрямку для противника протягом останніх двох тижнів набула стійкої тенденції до погіршення.

«Головний її зміст у тому, що противнику не те щоб не вдається зупинити просування передових підрозділів ЗСУ, а навіть запобігти розширенню обсягів цього наступу.

З початкових 7 км ширина смуги наступу ЗСУ на сьогодні вже перевищила 20 км», - стверджує Машовець.

Військовий аналітик констатує, що українське командування досить ефективно використовує під час наступу не лише "генеральну дирекцію" Новоданилівки - Токмак, але й флангові райони.

"Це призведе до того, що противник змушений задіяти свої резерви, які він вводить у бій, не концентровано, а розмазуючи їх по дедалі більшому фронту", - зазначив Машовець.

Додамо, у Міністерстві оборони України офіційно підтвердили, що ЗСУ звільнили Роботіно і просуваються у бік Новопрокопівки та Очеретуватого, незважаючи на запеклий опір ворога.

Сил оборони Таврійського напряму Олександр Штупун у свою чергу наголосив, що втрати ЗС РФ на цьому напрямі дуже суттєві, і вони змушені негайно перекидати підкріплення з інших місць, при цьому діють досить сумбурно.

Росіяни також збільшили кількість авіаударів, оскільки артилерійських засобів не вистачає для того, щоб зупинити просування ЗСУ.

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