Так, целью оккупантов в Украине сейчас является продовольственный сектор, пишет Politeka.net со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По словам Игната, таким образом враг хочет психологически давить на украинское общество.

"Враг постепенно, методично держит в напряжении наши Силы обороны и украинский народ, уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру. Мы видели это с портами, в Одесской области и в других регионах. Зерно, другая продовольствие — вот лицо России, которая устроила здесь не один Голодомор. Сейчас она продолжает эту работу. В прошлом году это была энергетика, сейчас - продовольственный сектор", - подчеркнул Игнат.

Игнат заверил, что враг пытается уничтожать нашу экономику и, таким образом, влиять на психологическое состояние нашего народа.

Напомним, минувшей ночью оккупанты ударили по Полтавской области. Захватчики нанесли ракетный удар по поселку Гоголево, Миргородского района.

В результате взрыва возникло возгорание помещения масличницы.

«Пока известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену», – сообщал руководитель ОП Андрей Ермак.

Добавим, что, по некоторым данным, в России остается не менее 585 ракет, стреляющих на расстояние более 500 километров.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, Главное управление разведки Министерства обороны очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством. В запасах убийц баллистических и крылатых ракет (без учета Х-22): "Искандеров" есть у россиян примерно 270 единиц, запасы "Калибров" - это ориентировочно 140 ракет.

Общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью составляет около 100 ракет.

Кроме того, у россиян в запасах может быть еще примерно 75 единиц "Кинжалов".

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