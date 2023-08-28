Как отмечает координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, ситуация на Токмакском направлении для противника в течение последних двух недель получила устойчивую тенденцию к ухудшению.

«Главный ее смысл в том, что противнику не то чтобы не удается остановить продвижение передовых подразделений ВСУ, а даже предотвратить расширение в объемах этого наступления.

Из начальных 7 км ширина полосы наступления ВСУ на сегодняшний день уже превысила 20 км», - утверждает Машовец.

Военный аналитик констатирует, что украинское командование достаточно эффективно использует в ходе наступления не только "генеральную дирекцию" Новоданиловка - Токмак, но и фланговые районы.

«Это приведет к тому, что противник вынужден задействовать свои резервы, которые он вводит в бой, не концентрированно, а размазывая их по все большему фронту», - отметиил Машовец.

Добавим, в Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что ВСУ освободили Работино и продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого, несмотря на яростное сопротивление врага.

Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в свою очередь подчеркнул, что потери ВС РФ на этом направлении очень существенны, и они вынуждены экстренно перебрасывать подкрепления из других мест, при этом действуют довольно сумбурно.

Россияне также увеличили количество авиаударов, поскольку артиллерийских средств не хватает для того чтобы остановить продвижение ВСУ.

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