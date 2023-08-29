Автокатастрофа сталася у понеділок ввечері, повідомляє Politeka.net з посиланням на ЗМІ Румунії.
Спочатку повідомлялось, що постраждали 15 людей, серед них – дві дитини. Згодом стало відомо, що 8 дорослих доставлені до лікарні у свідомості, з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 людей пройшли медичне обстеження на місці та від госпіталізації відмовились.
В автобусі на момент ДТП було близько 40 українських пасажирів.
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Повідомляється також про причину катастрофи – автобус з українцями врізався в обмежувач висоти.
На опублікованих з місця кадрах можна побачити, що дах автобусу майже зрізало.
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