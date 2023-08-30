Як повідомляє Politeka.net з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, у Дарницькому районі падіння уламків на дах торгового приміщення.

У Шевченківському - теж падіння уламків.

«Всі служби слідують на місце», - зазначив Кличко.

Відомо, що медики виїжджали на виклики за двома адресами у Шевченківський район.

«За адресами викликів медиків, наразі, постраждалих не виявили», - повідомив згодом Кличко.

Мер столицы також повыдомив, що пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення.

Також гасіння пожежі триває в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі.

Крім того, стало відомо про ще одне загоряння.

"Виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі.

Там є загоряння на відкритій місцевості", - повідомив Кличко.

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Постраждала молода дівчина

"За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла", - повідомив Кличко.

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Також повідомлялось, що Віталій Кім зробив заяву відносно евакуації.