Як повідомляє Politeka.net з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, у Дарницькому районі падіння уламків на дах торгового приміщення.
У Шевченківському - теж падіння уламків.
«Всі служби слідують на місце», - зазначив Кличко.
Відомо, що медики виїжджали на виклики за двома адресами у Шевченківський район.
«За адресами викликів медиків, наразі, постраждалих не виявили», - повідомив згодом Кличко.
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Мер столицы також повыдомив, що пожежно-рятувальні служби гасять пожежу в Дарницькому районі, де палає після падіння уламків на дах торгового приміщення.
Також гасіння пожежі триває в Шевченківському районі, де виникло загоряння в адмінбудівлі.
Крім того, стало відомо про ще одне загоряння.
"Виявлено ще одне місце падіння уламків у Шевченківському районі.
Там є загоряння на відкритій місцевості", - повідомив Кличко.
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Постраждала молода дівчина
"За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла", - повідомив Кличко.
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Також повідомлялось, що Віталій Кім зробив заяву відносно евакуації.