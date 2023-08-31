Росіяни вдарили по центру Куп’янська Харківської області, з’явилися перші подробиці про наслідки.

Як повідомив очільник Харківської ОДА Рлег Синєгубов, окупанти вдарили по центральній частині міста Куп’янськ о 10.30.

Внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення чоловік 1962 року народження. Його госпіталізували.

«Є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків. На місці працюють екстрені служби», - повідомив Сиинєгубов.

На одному з фото можна побачити, що в результаті атаки біля одного з будинків провалився дах, вікна вилетіли.

Зазначимо, що Куп’янськ і Куп’янський район постійно потерпають від жорстоких обстрілів з боку російських загарбників. Місцевих мешканців закликають евакуюватися.

Як розповідав Синєгубов, в Куп'янську та навколишніх громадах, які постійно перебувають під обстрілами, залишається близько 11 тисяч людей.

«Майже щодня фіксуємо постраждалих цивільних. Тож евакуюватися необхідно», - закликали в Харківській ОДА.

Нагадаємо, що минулої ночі близько опівночі ворог обстріляв с. Вільхівка Куп'янського району.

Внаслідок атаки було пошкоджено будинок, що не експлуатується, сталася пожежа.

Раніше внаслідок обстрілу с. Осинове Куп'янського району сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів.

У місті Куп’янськ обстрілом було пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.