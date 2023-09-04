Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, пуски відбувалися з мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська, рф.
Усього було зафіксовано пуски 32 "шахедів", які атакували Одещину та Дніпропетровщину.
«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ворожі ударні БпЛА», - йдеться у повідомленні.
Застосовано винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Нагадаємо, що на Одещині і у Дніпропетровській області, на жаль, є влучання.
«Є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа», - повідомляли в Дніпропетровській ОДА.
На Одещині – атакована цивільна інфраструктура на Дунаї. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, обладнання аграрних та промислових підприємств.
На щастя, потерпілих немає.
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Нагадаємо, на Одещині собака накинувся на дитину.
Також повідомлялось, що на Одещині пролунав вибух - деталі і фото з місця.
Крым того, Politeka.net писала, що наступ ЗСУ набирає обертів.