Популярна українська актриса, зірка гумористичної студії "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка нещодавно оголосила, що після укусу кліща заразилася хворобою Лайма і вже почала лікування, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Вікторія Булітко поділилася сторіс з автомобіля та розповіла про ще одну проблему – вона постійно спізнюється.

Як видно, Вікторія Булітко сидить за кермом свого автомобіля і, застрягши в пробці, вирішила записати сторіс. Актриса розповіла, що у неї була призначена зустріч на 10 годину ранку, і вона була впевнена, що встигне. Потім зустріч посунули ще на півгодини, проте, судячи з того, що Вікторія Булітко застрягла у пробці, вона все одно запізниться.

"Не знаю, що з собою робити, але я такий спізнілий. Мені потрібно було на десять ранку, і я така, ну добре, встигну. Потім мені запропонували, знаючи мене, а давай на 10.30. І я така, супер, дякую, я встигну. А зараз бачу, що я не встигаю навіть на 10.30. Ну що з цим робити?", - розповіла Вікторія Булітко в одній сторіс.

А потім у другому відео показала, що таки застрягла у пробці, і тому спізнюється.

"І взагалі, це не я, тут просто пробка ось така. Ось, бачите", - каже акторка у сторіс.

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