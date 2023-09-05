Популярна латиська артистка та співачка пострадянського простору Лайма Вайкуле, яка підтримує Україну у війні з росією, вважає, що російський гуморист та чоловік Алли Пугачової Максим Галкін міг би стати президентом РФ та помиритися з Україною.

Про це Лайма Вайкуле розповіла в ефірі "24 канали".

За словами артистки, вона раніше давала інтерв'ю російській пропагандистці Собчак і та запитала, що має статися, щоб РФ знову зблизилася з Україною. Однак відповідь на це Собчак потім вирізала.

"Звичайно, ніколи не буде тієї довіри, ще довго не буде. Але, що треба було б? Я тоді сказала, що мені здається, що треба було б, щоб була людина, яка ще на початку війни була проти війни. Не потім коли -небудь, а з самого початку. Це має бути людина, яка могла б прихилити коліно, і могла б вибачитися. Це має бути розумна, талановита, така неординарна людина. І така, наприклад, Максим Галкін", - розповіла Лайма Вайкуле.

На думку латишкою співачки, Галкін саме така людина, і якби раптом він став президентом Росії, то він зміг би налагодити відносини з Україною.

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