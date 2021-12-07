Известный украинский певец и детектив на шоу "Маска" Андрей Данилко, которого знают на сцене как Верку Сердючку, встретился на съемках с Лаймой Вайкуле и впечатлил коллег.

Не так давно на своей странице в Инстаграм 48-летний известный украинский певец и композитор Андрей Данилко поделился фотографией с 67-летней латышской исполнительницей и актрисой Лаймой Вайкуле.

В этот же раз сама исполнительница, которая является близкой подругой русской Примадонны Аллы Пугачевой, поделилась трогательным видео с самой встречи. Снимая маски и переговариваясь друг с другом, артисты покорили сеть.

Не устояла и примадонна, попросив передать привет Андрею, а также София Ротару, которая была рада видеть встречу. Поклонник поддержали:

«Любимые друзья; Андрюше привет от нас; Класс!!! Наш украинец Андрей и Лайма, всеми украинцами, любимая!; Какая Вы красивая! Любимая наша!😍; Как же не хватает на российской сцене Андрея🔥; Андрей чудо и невероятно талантливый артист и композитор, хоть и на снование, а как приятно было его увидеть ☺️; Андрея любим, жалко мало его! Лайму обожаем!; Любимая Верка Сердючка😂 Андрей Данилко браво!».

Также Андрей Данилко впервые за долгое время вернулся к своему эпатажному образу Верки Сердючки. Так, артист выпустил новую новогоднюю песню, записанную с европейскими продюсерами.

Как выяснилось из отметки в Инстаграм артиста, песня была записана в Стокгольме (Швеция), как и предыдущий хит Сердючки Make It Raine Champagne. В октябре Андрей Данилко уже интриговал интересными кадрами со студии звукозаписи.

Ранее Politeka писала, что Полякова, Потап, Верка Сердючка и другие звезды хвастались головными уборами: "А как же Катя Осадчая?".

Напомним, что Каменских дала Андрею Данилко понять, возможно ли возвращение дуэта с Потапом: "этот человек...".

A еще Politeka сообщала, что Полякова с Каменских пустились в пляс во время выступления Джмеля на шоу "Маска": "Вот так качнул".