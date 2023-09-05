Известная латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что было бы, если бы Галкин стал президентом РФ.

Популярная латышская артистка и певица постсоветского пространства Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину в войне с россией, считает, что российский юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин мог бы стать президентом РФ и помириться с Украиной.

Об этом Лайма Вайкуле рассказала в эфире "24 канала".

По словам артистки, она ранее давала интервью российской пропагандистке Собчак, и та спросила, что должно случится, чтобы РФ снова сблизилась с Украиной. Однако ответ на это Собчак затем вырезала.

"Конечно, никогда не будет того доверия, еще долго не будет. Но, что надо было бы? Я тогда сказала, что мне кажется, что надо было бы, чтобы был человек, который еще в начале войны был против войны. Не потом когда-нибудь, а с самого начала. Это должен быть человек, который мог бы приклонить колено, и мог бы извиниться. Это должен быть умный, талантливый, такой неординарный человек. И такой, например, Максим Галкин", - рассказала Лайма Вайкуле.

По мнению латышкой певицы, Галкин именно такой человек, и если бы вдруг он стал президентом россии, то он бы смог наладить отношения с Украиной.

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