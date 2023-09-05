У Силах оборони впевнені, що друга лінія оборони окупантів теж виявиться дуже потужною.

Так, речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун не виключив, що друга лінія оборони окупантів може містити мережу підземних тунелів.

«У росіян було більше року часу, щоб окопатися, тож я думаю, що лабіринти там існують", – зазначив Штупун в ефірі телемарафону.

За словами речника, друга лінія російської оборони досить потужна.

«Не знаю, чому всі думають, що вона слабша. Так, щільність мінних полів там менша, але їхня кількість також досить велика», - пояснив Штупун.

Речник також висловив надію, що траншеї, окопи і перекриття окупантів будуть не настільки міцні.

Додамо, раніше Олександр Штупун розповів, як ворог розподілив ресурси на лініях оборони.

«Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння.

Другу лінію також не можна скидати і казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами», — зазначив Штупун.

За словами речника, першу лінію оборони українські бійці розміновували вручну, тому, що будь-яку техніку ворог брав на приціл і намагався її знищити. Тому розмінування проводилося лише піхотою і лише вночі.

Також Штупун припускав, що росіяни вважали, що українці не пройдуть першу лінію оборони.

У свою чергу аналітики Американского інституту вивчення війни зазначили, що ЗСУ тиснуть на слабшу другу лінію оборони окупантів, тож тепер успіхи українських воїнів мають пришвидшитись.

Українські війська розміщують більше техніки в цих районах і перекидають більше техніки та бійців до наступної оборонної лінії загарбників. Однак мінні поля, як і раніше, становитимуть суттєву загрозу.

У свою чергу, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко зазначав, що друга лінія оборони відрізняється від першої тим, що на ній сконцентрована механізована складова:

"Це велика кількість БМП, БМД, а БТР, БМП це танки, це артилерія, яка відводиться зараз ближче до лінії тилової. Техніка розміщується на кордоні з третьою лінією, щоб хоч якось убезпечити себе від високоефективної контрбатарейної боротьби з боку сил оборони України".

Експерт звернув увагу, що якщо обрушиться друга лінія оборони, то на третій російським окупантам триматися не буде за що.

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