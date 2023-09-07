Пекельні бої під Бахмутом не вщухають ні на мить, у ЗСУ розкрили, які зміни сталися на цій ділянці фронту.

Так, за словами пресофіцера 3 окремої штурмової бригади Олександра Бородіна, Сили оборони просуваються.

«Вцілому у нас непогана зараз ситуація, успішна, томущо за крайній час ми знищили дуже велику кількість ворожої сили і техніки. Що дуже важливо для нас. Ми просуваємось, але головне, що ми велику кількість знищуємо, не тільки особового складу, а й техніки і різних засобів», - розповів Бородін в ефірі «Ми Україна».

Бородін також зазначив, що в особовій силі у ворога «безліміт», тому ключовим є знищення техніки.

«Ініціатива на нашому боці. Але велика кількість мінувань, тому треба все обережно робити», - додав пресофіцер.

За словами Бородіна, росіяни не надто активно застосовують старі зразки техніки, як от БМП-1 чи Т-54, через низьку вогневу міць.

«Треба зазначити, що вони використовують останні зразки для відбиття, спроб відбиття і спроб контратак наших наступальних діій», - розповів Бородін, додавши, що новітніх зразків техніки в окупантів небагато.

Додамо, у Генштабі підтвердили успіхи на південь від Бахмута. Українськіі захисники витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

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