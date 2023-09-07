Після вибуху, як пишуть російські паблики, почалася пожежа. Очевидці кажуть, що вибухів було кілька, а над вулицею здійнявся стовп диму і вогню.

"Прокинулися від звуку безпілотника, що летить, потім вибух, дуже гучно два "хлопки" чути було, багато хто прокинувся, сигналки на машинах спрацювали", - пишуть росіяни в місцевих пабликах.

"О Боже!", - коментують момент вибуху очевидці.

Влада стверджує, що було збито два безпілотники - один упав за містом у західній частині Ростова, другий - у центрі, в районі вул.Пушкінська.

За даними рятувальників, у результаті пошкоджено фасади трьох будівель та кілька автомобілів, за медичною допомогою звернулася одна людина з різаними ранами ніг.

Вибухи також лунали в Московській області. Мер російської столиці повідомив, що ППО збили БПЛА.

Уламки впали на проїжджу частину, вибуховою хвилею вибило вікна у кількох багатоповерхівках.

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