Адские бои под Бахмутом не утихают ни на мгновение, в ВСУ раскрыли, какие изменения произошли на этом участке фронта.

Так, по словам пресс-офицера 3 отдельной штурмовой бригады Александра Бородина, Силы обороны продвигаются.

«В целом у нас неплохая сейчас ситуация, успешная, потому что за последнее время мы уничтожили очень большое количество вражеской силы и техники. Что очень важно для нас. Мы продвигаемся, но главное, что мы большое количество уничтожаем, не только личного состава, но и техники и разных средств», – рассказал Бородин в эфире «Мы Украина».

Бородин также отметил, что в особой силе у врага «безлимит», поэтому ключевым является уничтожение техники.

«Инициатива на нашей стороне. Но большое количество минирований, поэтому нужно все осторожно делать», – добавил пресс-офицер.

По словам Бородина, россияне не слишком активно применяют старые образцы техники, как БМП-1 или Т-54, из-за низкой огневой мощи.

"Нужно отметить, что они используют последние образцы для отражения, попыток отражения и попыток контратак наших наступательных действий", - рассказал Бородин, добавив, что новейших образцов техники у оккупантов немного.

Добавим, в Генштабе подтвердили успехи к югу от Бахмута. Украинские защитники вытесняют противника с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

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