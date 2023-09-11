Українські війська досягли нових успіхів на полі бою, деталі розкрили в Міноборони України.

Так, стало відомо, що українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, пише Politeka.net.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

«Відбувався рух в районі Опитного, Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту», - заявила Маляр.

За словами заступниці Міністра, українські війська протягом тижня також мали частковий успіх в районі Новомайорського Донецької області.

Збройні Сили України зараз закріплюються на нових позиціях.

Додамо, раніше український захисник, який веде телеграм-канал "Бахмутський демон", повідомив, що в Опитному все наближається до "жеста доброї волі" окупантів.

За словами бійців, Опитне знищене вщент, закріпитись там ніде, тому бої йдуть дкже важкі.

Тим часом у російських пабліках панує істерика з приводу того, що «друга армія» відступає з Опитного в бік Донецька.

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