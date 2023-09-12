Популярний український комік та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який під час війни поїхав жити в США, часто ділиться в Instagram подробицями свого американського життя. Так, цього разу Олександр Еллерт показав у сторіс скріншот із провідним Дмитром Шепелєвим і висловив свою думку про нього.

Як відомо, нещодавно в мережі з'явилася інформація, що білоруський телеведучий та колишній чоловік покійної співачки Жанни Фріске Дмитро Шепелєв опинився у тимчасово окупованому Маріуполі. Туди Шепелєв, котрий колись працював на українському телебаченні, приїхав знімати програму про тварин.

Схоже, приїзд Шепелєва до окупованого Маріуполя дуже зачепив Олександра Еллерта, як і інших українських зірок. Комік назвав ведучого нецензурним словом та написав: "А начебто білорус був".

Зазначимо, що раніше свою думку про Шепелєва, який приєднався до російських пропагандистів, висловив український телеведучий Анатолій Анатолій. За словами ведучого, він знайомий із Шепелєвим з 2006 року, і в українській тусовці його на той час завжди вважали своїм.

"Приїхати до Маріуполя зараз – це визнати себе частиною цієї нацистської системи. Стати в один ряд із найогиднішими пропагандистами, хоч знімаєш ти, Дімо, про тварин. Сподіваюся ти прочитаєш це. На жаль, в особисті не можу сказати тобі яке ти нікчемне…", - висловився Анатолій.

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