Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Донецької області, внаслідок жорстоких обстрілів є загиблий.

Минулої доби окупанти обстріляли 14 населених пунктів - били з авіації, РСЗВ «Град», артилерії.

Під вогнем перебували Авдіївка, селища Велика Новосілка, Курдюмівка та Нью-Йорк, села Диліївка, Желанне Перше, Кліщіївка, Ласточкине, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Орлівка, Предтечине, Старомайорське, Юрківка.

Внаслідок ударів пошкоджені 8 житлових будинків, ангари, господарські споруди.

Також повідомляється, що керовану авіабомбу «КАБ-500» росіяни скинули на Велику Новосілку, зруйнували ангари.

Попередньо, без постраждалих.

Крім того окупанти накрили артилерією Торецьк та Диліївку, зруйновано 5 приватних осель.

Внаслідок безжальних дій окупантів одна людина загинула в Костянтинівці.

Додамо, що окупанти також не залишають в спокої Харківську область - протягом доби окупанти завдавали авіаційних та артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського, Чугуївського, Куп‘янського районів.

Кривавий вибухи пролунав у селі Сніжківка Ізюмського району на березі річки Донець. Там підірвався на протипіхотній міні «Пелюстка» 70-річний чоловік.

Нещасний отримав травми середньої тяжкості, ампутацію гомілки і був госпіталізований.

Зазначимо, КАБ-500 — сімейство радянських і російських корегованих авіаційних бомб калібром 500 кілограм.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною та об'ємнодетонуючою для ураження піхоти та техніки, у тому числі в укриттях, ударною хвилею. Ця бомба активно застосовувалася росіянами у Сирії у 2015 році. Після повномасштабного військового вторгнення росіяни використовуюють КАБ-500 проти українців.

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