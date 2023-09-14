Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Офіс Генерального прокурора, 14 вересня після 00:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.

Травми несумісні з життям отримав 6-річний хлопчик.

У важкому стані до лікарні госпіталізований його брат 13 років.

Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

«За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)», - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Додамо, за минулу добу противник здійснив 82 обстріли Херсонської області, випустивши більше 400 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, танків та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Херсонському районі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.