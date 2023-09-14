Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора, 14 сентября после 00:00 оккупанты из артиллерии обстреляли с. Новодмитровка Белозерской общины Херсонской области.

Травмы несовместимые с жизнью получил мальчик 6 лет.

В тяжелом состоянии в больницу госпитализирован его брат 13 лет.

Также ранения получили три соседа, которые пытались помочь, но тоже попали под вражеский огонь.

Повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

«При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Добавим, за минувшие сутки противник совершил 82 обстрела Херсонской области, выпустив более 400 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, танков и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения Херсонского района.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.