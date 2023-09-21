Епатажна українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно разом із Коляденком потрапила на відео російського блогера-путініста в Іспанії, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Ірина Білик знову розбурхала мережу новим відео з Коляденком, і звернулася до українців із запитанням.

Як відомо, багато років тому Ірина Білик та Діма Коляденко були подружжям, а потім дуже скандально та голосно розійшлися. Тепер, зважаючи на все, пара відновила стосунки, і вони вже не можуть один без одного. Ірина Білик уже не приховує своє особисте життя з Коляденком, їздить з ним на концерти, ходить до ресторанів та знімає відео для соцмереж.

Так, цього разу Ірина Білик показала коротке відео у YouTube-shorts, на якому Коляденко годує її виноградом. У підписі до ролика артистка написала: "А-ну зізнавайтеся, хто кому у вашій родині готує сніданки?"

Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нове відео, яке показала Ірина Білик, проте багато хто розкритикував зірку:

"Коляденко завжди бісив, підлабузник".

"Ірина, Діма, ви прекрасні обоє, але придумайте щось розумніше! Не будьте ляльками Барбі. Переконайте, що ви круті, інакше!".

"Білик поважаю. Подобається, як співає. Але на хрін так себе перекроювати".

"Огидно, дозволяти вам, Ірино, ще раз на ті ж граблі наступити! Щоб потім не кусати лікті!".

"А де Білик?".

"На кого вона стала схожа? Зовсім збожеволіли з пластикою".

"Ляльки Барбі".

"Це що за баба Яга?"

"Не доречно зараз взагалі. Краще б не виставляли. Люблю обох, але реально побалакали".

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