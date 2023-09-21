Эпатажная украинская певица Ирина Билык, которая недавно вместе с Коляденко попала на видео российского блогера-путиниста в Испании, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Ирина Билык снова взбудоражила сеть новым видео с Коляденко, и обратилась к украинцам с вопросом.

Как известно, много лет назад Ирина Билык и Дима Коляденко были супругами, а потом очень скандально и громко разошлись. Теперь, судя по всему, пара возобновила отношения, и они уже не могут друг без друга. Ирина Билык уже не скрывает свою личную жизнь с Коляденко, ездит с ним на концерты, ходит в рестораны, и снимает видео для соцсетей.

Так, в этот раз Ирина Билык показала короткое видео в YouTube-shorts, на котором Коляденко кормит ее виноградом. В подписи к ролику артистка написала: "А-ну признавайтесь, кто кому в вашей семье готовит завтраки?".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новое видео, которое показала Ирина Билык, однако, многие раскритиковали звезду:

"Коляденко всегда бесил, прихлебатель".

"Ирина, Дима, вы прекрасны оба, но придумайте что-то поумнее! Не будьте куклами Барби. Убедите, что вы крутые, по-другому!".

"Билык уважаю. Нравится, как поет. Но на хрен так себя перекраивать".

"Отвратительно, позволять вам, Ирина, еще раз на те же грабли наступить! Чтобы потом не кусать локти!".

"А где Билык?".

"На кого она стала похожа? Совсем с ума сошли с пластикой".

"Куклы Барби".

"Это что за баба Яга?".

"Не уместно в данное время вообще. Лучше бы не выставляли. Люблю обоих, но реально побесили".

Последние новости Украины:

Напомним, Alyosha неожиданно заговорила о разводе с Тарасом Тополей и их проблемах: "Иногда все накапливается".

Как сообщала Politeka, Данилко за границей погулял с российским шоуменом.

Также Politeka писала, что "Заберите у нее гражданство!": Приходько громко высмеяла певицу, отправившуюся в рф петь украинские песни.