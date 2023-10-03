Минула ніч стала неспокійною в Україні, російські загарбники атакували під покровом темряви.

Про вибухи, зокрема, повідомляли на Дніпропетровщині, пише Politeka.net.

«Гучно сильно!», - писали мешканці Дніпра.

Моніторингові канали попереджали про рух ворожих безпілотників. Рух першої групи був зафіксований акваторією Чорного Моря в напрямку Миколаєва на північ.

Другу групу помітили над тимчасово окупованим лівобережжям Херсонщини в напрямку Бериславського району з подальшим рухом на захід.

Згодом стало відомо, що вибухи лунають в Херсоні. Під обстрілом також знаходилось селище Інгулець і легендарна Чорнобаївка.

«Повідомляють, що Чорнобаївка з вечора під ворожим обстрілом. Багато руйнувань, та можливо є загиблі», - йшлось у повідомленні пабліку Херсона.

Крім того, повітряна тривога лунала у Запорізькій області.

«Запорізька область - загроза ударних БпЛА! Групи БпЛА типу "Shahed" через Миколаївську область в північно-східному напрямку!», - повідомляли в Повітряних Силах ЗС України.

Додамо, що раніше в Повітряних Силах попередили, що восени та взимку Росія збільшить кількість дронових атак по Україні, але зменшить ракетні.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Зокрема, Ігнат припускав, що Росія, ймовірно, має для ракет інші цілі.

"Ракета — це значно потужніша зброя, ніж дрон-камікадзе, і значно дорожча зброя. Значно довше її виготовляти на підприємствах, ніж ті самі дрони", — зазначав представник ПС.

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