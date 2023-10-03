Прошлая ночь стала неспокойной в Украине, российские захватчики атаковали под сенью тьмы.

О взрывах, в частности, сообщали в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

«Громко сильно!», - писали жители Днепра.

Мониторинговые каналы предупреждали о движении вражеских беспилотников. Движение первой группы было зафиксировано акваторией Черного Моря в направлении Николаева на север.

Вторую группу заметили над временно оккупированным левобережьем Херсона в направлении Бериславского района с последующим движением на запад.

Впоследствии стало известно, что взрывы раздаются в Херсоне. Под обстрелом также находился поселок Ингулец и легендарная Чернобаевка.

«Сообщают, что Чернобаевка с вечера под вражеским обстрелом. Много разрушений, и, возможно, погибшие», - говорилось в сообщении паблика Херсона.

Кроме того, воздушная тревога звучала в Запорожской области.

«Запорожская область – угроза ударных БпЛА! Группы БпЛА типа "Shahed" через Николаевскую область в северо-восточном направлении!» - сообщали в Воздушных Силах ВС Украины.

Ранее в Воздушных Силах предупредили, что осенью и зимой Россия увеличит количество дроновых атак по Украине, но уменьшит ракетные.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

В частности, Игнат предполагал, что у России, вероятно, есть для ракет другие цели.

"Ракета — это значительно более мощное оружие, чем дрон-камикадзе, и значительно более дорогое оружие. Значительно дольше его производить на предприятиях, чем те же дроны", — отмечал представитель ВС.

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