"Холостячка" Злата Огневич вирішила розповісти про своє самопочуття. Про це зірка повідомила у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Доброго ранку. Сьогодні якийсь розбитий стан. Грешу на каву, бо п'ю останнім часом дуже багато, а потім почуття розбитості. На якийсь час відмовилася від неї, хоча буде дуже складно", - написала зірка.

"Доброго ранку, мої добрі. Я сподіваюся, що у вас все добре, я сьогодні ледве прокинулася, така слабкість у всьому тілі - не знаю, що з цим робити. Перші думки про каву, бо я її останнім часом п'ю дуже багато , а в неї є такий побічний ефект, що потім почуваєшся розбитим. Тому вкотре відмовлюсь на якийсь час від кави, щоб бути продуктивнішою, подивимося, на що це вплине", - додала зірка, звертаючись до українців.

"До речі про каву, я вже не вперше відмовляюся від неї. Востаннє, коли максимально не пила каву - було три місяці без кави. Не було набряків, покращився водний баланс організму, краще спала. Змінила каву матчів, зеленим чаєм, комбучею ", - додала артистка наступного сторіс.

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