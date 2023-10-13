"Холостячка" Злата Огневич решила рассказать о своем самочувствии. Об этом звезда сообщила в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Доброе утро. Сегодня какое-то разбитое состояние. Грешу на кофе, ибо пью в последнее время очень много, а потом чувство разбитости. На какое-то время отказалась от нее, хотя будет очень сложно", - написала звезда.

"Доброе утро, мои хорошие. Я надеюсь, что у вас все хорошо, я сегодня еле проснулась, такая слабость во всем теле - не знаю, что с этим делать. Первые мысли о кофе, потому что я ее в последнее время пью очень много, а у нее есть такой побочный эффект, что потом чувствуешь себя разбитым. Поэтому в который раз откажусь на какое-то время от кофе, чтобы быть более продуктивной, посмотрим, на что это повлияет", - добавила звезда, обращаясь к украинцам.

"Кстати о кофе, я уже не первый раз отказываюсь от нее. В последний раз, когда максимально не пила кофе - было три месяца без кофе. Не було отеков, улучшился водный баланс организма, лучше спала. Сменила кофе матчей, зеленым чаем, комбучей", - добавила артистка в следующем сторис.

Последние новости Украины:

Напомним, Огневич честно показала, как добивалась популярности и задела украинок

А еще Politeka сообщала, что Злата Огневич, сидя в поезде, высказалась об Укрзализныци

Также Politeka писала, что Огневич резко ответила украинцам, высмеявшим ее видео с танцами