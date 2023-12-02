Про це повідомили представники Одеського рибоохоронного патрулю.

З 1 грудня до 30 червня діє заборона на вилов раків на водоймах Дунаю та придунайських озерах. Важливо відзначити, що це обмеження не розповсюджується на Дністровський лиман, річку Дністер, рукава річки Турунчук, озера пойми Дністра та Кучурганське водосховище.

Заборона на вилов раків пов'язана з періодом їхньої зимової лінки та виношуванням ікри. За інформацією Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України, самки рака проймають линьку перед спарюванням та після народження потомства. Цей процес триває близько двох тижнів, а виношування ікри триває близько шести місяців. Народження потомства відбувається зазвичай в кінці травня – початку липня, коли температура води в водоймах підвищується.

Пам'ятайте, що лов раків під час періоду заборони є серйозним порушенням природоохоронного законодавства. Порушники можуть бути піддані адміністративній та навіть кримінальній відповідальності, а також сплаті штрафу від 170 до 3 332 гривень за кожного виловленого членистоногого.

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