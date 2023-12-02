Об этом сообщили представители Одесского рыбоохранного патруля.

С 1 декабря по 30 июня действует запрет на отлов раков на водоемах Дуная и придунайских озерах. Важно отметить, что это ограничение не распространяется на Днестровский лиман, реку Днестр, рукава реки Турунчук, озера поймы Днестра и Кучурганское водохранилище.

Запрет на отлов раков связан с периодом их зимней линки и вынашиванием икры. По информации Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины, самки рака пронимают линьку перед спариванием и после рождения потомства. Этот процесс длится около двух недель, а вынашивание икры длится около шести месяцев. Рождение потомства происходит обычно в конце мая – начале июля, когда температура воды в водоемах повышается.

Помните, что ловля раков во время периода запрета является серьезным нарушением природоохранного законодательства. Нарушители могут быть подвергнуты административной и даже уголовной ответственности, а также уплате штрафа от 170 до 3332 гривен за каждого выловленного членистоногого.

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