Детальні рекомендації щодо перевірки Android смартфона на наявність шпигунських програм:
- Перекрийте потенційні канали встановлення прихованих шпигунських програм. Для цього в установках телефону вимкніть опцію "Встановлення з невідомих джерел". Таким чином, зловмисники не зможуть поставити стеження через завантажені .apk файли або ненадійні магазини додатків.
- Перевірте, чи не отримав ваш смартфон root доступ. Для цього скористайтесь безкоштовною утилітою Root Checker. Root дає повний контроль над системою та дозволяє запускати спеціальні шпигунські програми.
- Уважно вивчіть список інстальованих програм на вашому пристрої. Зверніть особливу увагу на ті, які вимагають доступ до SMS, геолокації, адресної книги та інших конфіденційних даних. Видаліть усі підозрілі програми.
- У налаштуваннях Android зайдіть до розділу "Додатки - Дозволи" і перегляньте, які програми отримали доступ до вашої камери, мікрофону, контактів та SMS. Відкликайте зайві права у сумнівних програм.
- Встановіть та запустіть антивірус для Android, наприклад Kaspersky Internet Security. Повне сканування допоможе виявити шкідливі програми, у тому числі шпигунські.
- У разі підтвердженого злому або встановлення шпигунського програмного забезпечення рекомендується повна переустановка операційної системи вашого Android смартфона. Це гарантовано видалить усе стеження.
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