Детальні рекомендації щодо перевірки Android смартфона на наявність шпигунських програм:

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  1. Перекрийте потенційні канали встановлення прихованих шпигунських програм. Для цього в установках телефону вимкніть опцію "Встановлення з невідомих джерел". Таким чином, зловмисники не зможуть поставити стеження через завантажені .apk файли або ненадійні магазини додатків.
  2. Перевірте, чи не отримав ваш смартфон root доступ. Для цього скористайтесь безкоштовною утилітою Root Checker. Root дає повний контроль над системою та дозволяє запускати спеціальні шпигунські програми.
  3. Уважно вивчіть список інстальованих програм на вашому пристрої. Зверніть особливу увагу на ті, які вимагають доступ до SMS, геолокації, адресної книги та інших конфіденційних даних. Видаліть усі підозрілі програми.
  4. У налаштуваннях Android зайдіть до розділу "Додатки - Дозволи" і перегляньте, які програми отримали доступ до вашої камери, мікрофону, контактів та SMS. Відкликайте зайві права у сумнівних програм.
  5. Встановіть та запустіть антивірус для Android, наприклад Kaspersky Internet Security. Повне сканування допоможе виявити шкідливі програми, у тому числі шпигунські.
  6. У разі підтвердженого злому або встановлення шпигунського програмного забезпечення рекомендується повна переустановка операційної системи вашого Android смартфона. Це гарантовано видалить усе стеження.

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