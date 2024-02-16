Фахівці з кібербезпеки з компанії McAfee повідомили про виявлення нової і більш небезпечної модифікації Android-вірусу XLoader, який має здатність запускатись без будь-яких дій з боку користувача.

Кожен користувач смартфона знає, що якщо у пристрої з'являються незнайомі програми, дуже швидко починає сідати батарея або смартфон починає сильно гальмувати, то потрібна перевірка від вірусів. Експерти кажуть, що власникам пристроїв з активним захистом Google Play Protect боятися не варто, а ось усім іншим користувачам Android потрібно знати про новий шкідливий вірус.

Так, фахівці з кібербезпеки з компанії McAfee повідомили про виявлення нової та більш небезпечної модифікації Android-вірусу XLoader. Найнебезпечніше те, що він може автоматично запускатися на заражених пристроях без будь-яких дій з боку користувача.

Особливістю нового вірусу є те, що раніше для активації вірусу додаток потрібно було ще й запустити, а тепер досить просто встановити його на пристрій, і вірус починає діяти на тлі. Разом з тим, видаючи себе за Google Chrome, ПЗ просить низку дозволів, у тому числі на інсталяцію як програму для обміну повідомленнями за умовчанням для захисту від спаму.

Отримавши необхідні дозволи, XLoader починає показувати користувачеві різні програми фішингу. Наприклад, про проблеми з банківським рахунком, змушуючи користувача переходити за посиланнями. Крім того, вірус здатний віддалено виконувати близько 20 команд, включаючи відправлення всіх фотографій, повідомлень на сервер зловмисників, розсилку повідомлень контактам та завантаження інших шкідливих програм.